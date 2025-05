Notte di paura tra le campagne di Lercara, i carabinieri soccorrono una famiglia di turisti inglesi

Una vacanza che rischiava di trasformarsi in un incubo si è conclusa con un abbraccio carico di sollievo e riconoscenza. È successo la scorsa notte nelle campagne tra Lercara Friddi e Palazzo Adriano, dove una famiglia di turisti inglesi è rimasta intrappolata nel fango, in piena oscurità, a causa delle indicazioni fuorvianti del navigatore satellitare.

I turisti, diretti verso una struttura ricettiva della zona, hanno imboccato una strada interpoderale che si è presto rivelata impraticabile. La loro vettura si è impantanata nel fango, rendendo impossibile qualsiasi manovra o tentativo di proseguire. Isolati, disorientati e senza alcuna possibilità di ricevere aiuto nei paraggi, hanno contattato le autorità locali in cerca di soccorso.

La centrale operativa dell’Arma ha subito allertato i carabinieri della Stazione di Lercara Friddi, supportati dai colleghi di Palazzo Adriano, che si sono messi in moto senza esitazione. Nonostante le difficili condizioni del terreno e il buio fitto, i militari sono riusciti a localizzare il veicolo bloccato e a mettere in salvo la famiglia. Un intervento tempestivo e risolutivo che ha evitato ulteriori rischi per i turisti, visibilmente scossi ma fortunatamente incolumi. L’episodio si è concluso tra strette di mano e parole commosse di ringraziamento rivolte agli uomini dell’Arma.