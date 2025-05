Misilmeri, compra un biglietto del Gratta e Vinci da 25 euro e vince 6 milioni

Compra un biglietto del Gratta e Vinci da 25 euro e vince 6 milioni di euro. Il colpo di fortuna a Misilmeri: oggi pomeriggio (26 maggio) il fortunato giocatore, ovviamente rimasto anonimo, ha grattato la somma milionaria al bar Capriccio del paesino a pochi chilometri da Palermo. La notizia è stata diffusa dallo stesso titolare del bar e sta facendo il giro dei social. In molti si chiedono chi possa essere il vincitore e sperano che possa essere originario di Misilmeri.

Un mese fa una vincita identica è stata realizzata in un piccolo centro della provincia di Mantova, Marmirolo: la vincita di 6 milioni di euro è la più alta possibile per il Gratta e Vinci Super Gold come segnala l'agenzia stessa. Il biglietto ha proprio il costo di 25 euro e si divide in 3 aree di gioco.