Intervento di chirurgia vascolare innovativo al Civico di Palermo

Grazie al posizionamento di un’endoprotesi/device di ultima generazione TBE (Thoracic Branch Endoprosthesis) l’equipe di Chirurgia Vascolare dell’ospedale Civico, diretta dal dottor Gabriele Ferro, con un trattamento chirurgico esclusivamente condotto per via endovascolare, ha risolto brillantemente un caso di Aneurisma dell’arco aortico ed aorta toracica discendente in un paziente ad alto rischio chirurgico. La peculiarità è stata quella di procedere in unica soluzione con un intervento a minor impatto di rischi intraoperatori grazie proprio all’impianto dell’innovativo

device che ha permesso di «escludere» l’aneurisma toracico mediante l’utilizzo di questa endoprotesi toracica, dotata di una ramificazione realizzata appositamente per preservare la

vascolarizzazione dell’arteria succlavia sinistra.

«Il paziente - spiega Ferro - era peraltro già stato operato più volte al cuore e, così, ha potuto beneficiare di un trattamento che ha ridotto di gran lunga il rischio intraoperatorio e lo stress post-operatorio, garantendo una dimissione al proprio domicilio in appena 3 giorni». Questo trattamento è stato reso possibile grazie al fatto che l’azienda ha dotato la chirurgia vascolare di questo moderno device, che è risultato strategico per la particolare delicata condizione clinica del soggetto.