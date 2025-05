Formazione, via libera al programma per l'occupabilità: stanziati 78 milioni di euro

Via libera in Sicilia al programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), introdotto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei disoccupati e riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. L’assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale ha pubblicato oggi l’Avviso 6 che stanzia 78,3 milioni di euro del Pnrr, su una dotazione complessiva di oltre 129 milioni assegnata alla Regione Siciliana per questi interventi.

L’obiettivo del programma Gol, infatti, è quello di incentivare, attraverso piani formativi individuali, l'occupabilità e l'occupazione di persone disoccupate, anche di lungo periodo, beneficiari di ammortizzatori sociali, lavoratori fragili (Neet under 30, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità e over 55), working poors (occupati con redditi molto bassi), attraverso servizi personalizzati e percorsi di accompagnamento al lavoro, aggiornamento o riqualificazione professionale. Oltre ai cittadini italiani residenti in Sicilia, possono beneficiare degli interventi anche cittadini non comunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.