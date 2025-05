Arrestato a Palermo truffatore messicano, era arrivato a bordo di una crociera

I poliziotti della frontiera marittima di Palermo hanno arrestato un uomo d’affari messicano appena sceso dalla nave Msc Crociere al porto del capoluogo siciliano. Su di lui pendeva un mandato d’arresto internazionale.

Gli agenti di polizia si sono camuffati da operai del porto per lo scarico dei bagagli. L’uomo, accusato di avere truffato oltre diecimila persone, era ricercato dalle autorità messicane. Domani è prevista l’udienza in corte d’appello per decidere sull'estradizione. L’uomo d’affari è difeso dall’avvocato Giovanni Albanese.