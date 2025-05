Amministrative 2025: a Solarino vince un deputato Pd, negli altri comuni partiti spaccati sui candidati

A Solarino (Siracusa) uno dei 9 comuni siciliani che erano commissariati e che sono stati chiamati al voto il candidato del Pd, Tiziano Spada, che è anche deputato regionale, è stato eletto sindaco (le percentuali ufficiali non sono ancora note) vincendo la sfida con l’uscente Peppe Germano. Alle Egadi, isole trapanesi, è stato eletto sindaco Giuseppe Pagoto (anche in questo caso le percentuali finali non sono ancora note) che nel 2020 finì ai domiciliari in un’inchiesta su appalti pilotati e nomine fuori dalle regole, provocando lo scioglimento del consiglio e nuove elezioni nelle quali venne eletto sindaco Francesco Forgione, che era di Rifondazione comunista, con un lungo curriculum politico anche nazionale che nel febbraio scorso è stato sfiduciato.

Pagoto è ancora sotto processo per corruzione ma si dice fiducioso che la sua innocenza sarà ratificata dalla sentenza. Il neo sindaco aveva l’appoggio del Pd col consigliere Pietro Giangrasso che fu determinate per la sfiducia a Forgione e il deputato regionale Dem Dario Safina. Dietro lo sfidante, Francesco Sammartano, ex vicensindaco di Forgione, anche lui appoggiato da una lista civica, ci sarebbe l’ex sindaco Gaspare Ernandez rimosso dalla Regione per inadempienze e coordinatore di Forza Italia nelle Egadi. I candidati sindaci che correvano col simbolo della Dc di Totò Cuffaro a Realmonte e Palagonia non ce l’hanno fatta.