Tommaso Natale, impianto di illuminazione pronto ma già saccheggiato

Un parcheggio che appena scende la sera diventa terra di nessuno. Impraticabile, pericoloso, buio. Le tanto strombazzate aree di interscambio (quelle per cui posteggi l'auto e prosegui col mezzo pubblico) quando ci sono purtroppo fanno questa fine.

Questo di cui parliamo è quello a servizio della fermata del passante ferroviario a Tommaso Natale. Bene. Nel 2013 le ferrovie hanno consegnato anche l'impianto di illuminazione, mai entrato in funzione. Si scopre non rispettare tutti i requisiti tecnico-normativi e per questo non è mai stato preso in consegna né dal Comune e né dalla sua partecipata che manutiene i sistemi di illuminazione pubblica, Amg energia. In più, nel frattempo in cui s'è compiuto l'ambaradan di prendi, lascia e puntualizza, i ladri e i vandali hanno compiuto il loro gioco di distruzione, saccheggiando i cavi di alimentazione dell'impianto.

L'ennesimo caso di un bene pubblico sostanzialmente andato in malora perché non si è riusciti in tempo a risolvere una crisi di competenza, dimostra come sia facile purtroppo perdere soldi pubblici quando manca un coordinamento stretto fra amministrazioni diverse.