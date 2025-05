Movida a Palermo, fine settimana di controlli: 654 le persone identificate

Oltre 650 persone identificate, più di 200 veicoli controllati e 12 sanzioni elevate: sono questi i numeri che raccontano l’ultimo fine settimana di controlli straordinari a Palermo nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”. L’attività, coordinata dalla Questura e condotta con il coinvolgimento di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, Capitaneria di Porto e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha interessato le zone della movida e l’area portuale del capoluogo.

Nel centro cittadino, le forze dell’ordine hanno presidiato le principali vie della movida, con particolare attenzione alla Vucciria e alle aree di via Roma, piazza San Domenico, piazza Caracciolo e le arterie limitrofe. Sono stati controllati 18 veicoli, identificate 81 persone e rilevate 7 infrazioni al Codice della Strada. I controlli amministrativi nei locali pubblici non hanno fatto emergere irregolarità.

Al Porto di Palermo, invece, l’attività ha assunto una valenza anche investigativa, con particolare riferimento al contrasto dell’immigrazione clandestina, al traffico di stupefacenti, al falso documentale e alla ricettazione. Qui sono stati controllati 190 veicoli e identificate 573 persone. Le sanzioni elevate sono state 5. Riscontrate diverse irregolarità in alcuni esercizi commerciali della zona: lavoratori in nero, assenza di perizia fonometrica e utilizzo non autorizzato di impianti di videosorveglianza.