L'incendio nello stabilimento di Carini, tre scuole restano chiuse

Domani, lunedì 26 maggio, le scuole Bambinopoli, Bivio Foresta ed Euroform, che ricadono nel raggio di due chilometri dall’area interessata dall’incendio che ha coinvolto un’azienda di smaltimento di rifiuti speciali a Carini, resteranno chiuse. Lo ha deciso il sindaco Giovì Monteleone firmando, in via precauzionale, una nuova ordinanza per garantire la pubblica incolumità, contenere e ridurre il pericolo per la salute considerando che i risultati delle analisi della qualità dell’area effettuate dall’Arpa non sono ancora pervenuti.