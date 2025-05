Il maxi tamponamento di Sciacca, ricoverati in gravi condizioni padre e figlio

Sono ricoverati in gravi condizioni il padre di 49 anni e figlio di 13, di Sciacca, rimasti coinvolti ieri nell’incidente sulla statale 115 che ha visto coinvolte quattro vetture, tra cui quella dell’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. Il prelato ha ferite lievi. Il tredicenne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo, il padre, in serata, al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia, sempre nel capoluogo siciliano.

Nel luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con diverse ambulanze e l’elisoccorso.