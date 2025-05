Droga e telefonini a Pagliarelli, i sindacati: gli arresti sono il risultato dell'attività investigativa della polizia penitenziaria

«Le rappresentanze sindacali regionali del personale di Polizia penitenziaria rilevano, in questi giorni, la diffusione di notizie di stampa gravemente lesive della professionalità, della dignità e del prestigio degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria. È giunto il momento di dire basta al chiacchiericcio, anche giornalistico, che mette in discussione la competenza e la dedizione degli appartenenti al Corpo». Lo scrivono in una nota i segretari regionali Calogero Navarra Sappe, Gioacchino Veneziano Uilpa, Salvatore Turco Fns Cisl, Dario Quattrocchi Osapp, Francesco D’Antoni Uspp.

«Giova precisare che gli arresti eseguiti nei giorni scorsi sono il risultato dell’iniziativa investigativa autonoma condotta dalla Polizia penitenziaria, che ha individuato e disarticolato un traffico di sostanze stupefacenti e l'introduzione illecita di telefoni cellulari nell’istituto, realizzati tramite il coinvolgimento di familiari, soggetti detenuti e, in alcuni casi, anche appartenenti al corpo di polizia penitenziaria - aggiungono i sindacalisti -. L’operato del personale in servizio nella struttura palermitana ha dimostrato come il Corpo sia dotato delle competenze e delle risorse necessarie a contrastare efficacemente fenomeni criminali interni, garantendo il rispetto della legalità e l'integrità del sistema penitenziario».