Palermo, segnalate disfunzioni nel servizio online per le pubblicazioni matrimoniali

Malfunzionamenti del servizio digitale “Prenotazioni Pubblicazioni Matrimoni” del Comune di Palermo. A farsi portavoce della segnalazione è il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale, Giuseppe Mancuso, che sottolinea come le anomalie rilevate stiano compromettendo l’efficienza e l’usabilità del servizio, creando disagi concreti per i cittadini che intendono avviare le pratiche relative alle pubblicazioni matrimoniali.

Il problema è stato comunicato all’Assessore all’Innovazione Digitale, Fabrizio Ferrandelli.

«La segnalazione è stata effettuata con l’intento di sollecitare un intervento tempestivo da parte degli uffici competenti, affinché vengano individuate e risolte le problematiche tecniche in tempi brevi. L’obiettivo è garantire un servizio pubblico digitale all’altezza delle aspettative dei cittadini. Si resta in attesa di un riscontro e di eventuali aggiornamenti sulle misure correttive che verranno adottate», scrive in una nota Mancuso.