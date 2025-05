Palermo, Romeo torna a camminare: salvato un gatto randagio grazie alla sinergia tra Comune e Asp

Una storia a lieto fine che parla di cura, competenza e collaborazione istituzionale. Romeo, un gatto europeo randagio di circa un anno, è stato salvato in extremis dopo essere stato trovato in gravi condizioni da una referente di colonia felina il 21 aprile scorso e subito trasportato presso il Canile Sanitario municipale di Palermo. Le sue condizioni apparivano da subito disperate: un incidente gli aveva compromesso totalmente gli arti posteriori e la coda. Ma grazie all’intervento tempestivo della struttura comunale e all’impegno dell’équipe veterinaria dell’Asp di Palermo, guidata dal dottor Antonino Pecoraino, Romeo ha avuto una seconda possibilità.

«Dopo un mese di interventi chirurgici e cure attente, Romeo è tornato a rialzarsi spontaneamente e a muovere i primi passi verso una nuova vita», ha annunciato con soddisfazione l’assessore comunale al Benessere Animale, Fabrizio Ferrandelli. «La caparbietà e la competenza dell'equipe veterinaria della Asp, guidata dal dottor Antonino Pecoraino, in una struttura sempre più attenta e rinnovata - prosegue Ferrandelli -, hanno permesso a Romeo, dopo un mese in cui è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici e ad attente e puntuali cure, di potersi rialzare spontaneamente e cominciare a compiere nuovamente i primi passi verso la sua seconda vita. Palermo è tra i territori con maggiori criticità per il numero di randagi, ma ancora una volta l'amministrazione comunale è rimasta in prima linea per fronteggiare questa difficoltà, senza gravare sul bilancio comunale: la gratuità del servizio consente, infatti, di abbattere i costi e non ricorrere a dispendiose cliniche private».