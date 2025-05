Ospedale Ingrassia di Palermo, approvato il progetto di ristrutturazione

Via libera al progetto di riqualificazione dell’Ospedale Ingrassia di Palermo. La Commissione tecnica dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture ha approvato il piano di ristrutturazione del presidio ospedaliero situato in Corso Calatafimi, segnando un passo concreto verso il potenziamento dell’offerta sanitaria nel capoluogo siciliano. L’intervento prevede un investimento di 26 milioni di euro, ed è uno dei più rilevanti cantieri di edilizia sanitaria programmati nella città. Il progetto punta a migliorare radicalmente l’infrastruttura ospedaliera, attraverso lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e architettonico, con l’obiettivo di elevare gli standard assistenziali e rendere più funzionali i percorsi sanitari interni.

La ristrutturazione dell’Ospedale Ingrassia si inserisce all’interno di un maxi piano di investimenti da 828 milioni di euro messo in campo dalla Regione Siciliana per potenziare la rete ospedaliera dell’isola e contrastare la crescente mobilità sanitaria verso il Nord Italia. Una strategia che punta non solo al recupero strutturale degli edifici, ma anche a ridurre i disagi per i cittadini costretti spesso a spostarsi per ricevere cure adeguate.