Catturato e portato in canile il pitbull che ha scatenato il panico a Palermo

A bloccare l’aggressione alcuni passanti tra cui Leopoldo Tardi, titolare di un noto ristorante della zona. Il padrone del cane aggredito si è subito recato in una clinica dove i veterinari avrebbero riscontrato ferite profonde, ma l’animale sarebbe fuori pericolo. Il pitbull Alma apparterrebbe a qualche residente della Vucciria. «Da settimane segnalavamo la presenza di questo cane ed erano state sporte relative denunce - spiega il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao - avevano chiesto alla polizia municipale di poter effettuare un sopralluogo».

Catturato e portato in canile un pitbull che da tre settimane veniva segnalato dai residenti di piazza Marina. Il cane, bianco e beige di nome Alma, nell’ultimo periodo aveva aggredito alcuni gatti e due cagnolini mentre si trovavano al guinzaglio con i propri padroni. Secondo quanto riferito dai residenti, che oggi pomeriggio (24 maggio) hanno bloccato l’animale, il molosso avrebbe ucciso due gatti e aggredito altri due cani mentre erano al guinzaglio dei rispettivi proprietari. L’ultimo episodio proprio oggi: un uomo stava transitando da piazza Marina con il suo amico a quattro zampe quando Alma sarebbe sbucata fuori all’improvviso aggredendo l’animale, anche questo un pitbull.

A segnalare la situazione anche l’associazione Ada, che riferisce: «Da tre settimane, ogni sabato pomeriggio, si verifica un’aggressione in centro storico da parte di un pitbull. È successo in piazza San Domenico, piazza Fonderia e piazza Marina. Questo pomeriggio lo stesso cane ha aggredito residenti a villa Garibaldi mentre portavano a spasso il loro cane al guinzaglio. Prontamente segnalato ai volontari, l’episodio è stato comunicato a Comune e vigili urbani. Il cane è stato bloccato da alcuni cittadini in attesa dell’arrivo del canile».