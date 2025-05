Oggi sul Giornale di Sicilia uno speciale di otto pagine: «Per non dimenticare»

A 33 anni dalla strage di Capaci, il Giornale di Sicilia dedica oggi uno speciale di otto pagine intitolato “Per non dimenticare”, un omaggio alla memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Lo speciale propone un percorso tra approfondimenti, testimonianze e immagini storiche per ricordare quel tragico 23 maggio 1992 che cambiò per sempre la coscienza civile del Paese. Ampio spazio viene dato alle nuove generazioni, al ruolo della scuola nella trasmissione della memoria e alle iniziative istituzionali previste oggi a Palermo e in tutta Italia.

Uno sguardo intenso sul passato che vuole essere anche un impegno collettivo per il futuro: contro ogni forma di mafia, nel nome della giustizia e della verità.