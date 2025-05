Lo Voi: «Le mafie tentano l'occupazione della pubblica amministrazione»

«Vedo da parte della criminalità di cui mi occupo ora da procuratore di Roma lo stesso uso dei metodi mafiosi, dei clan siciliani, l’infiltrazione, anzi, il tentativo di occupazione della pubblica amministrazione e l'avvicinamento corruttivo dei funzionari locali. Il tutto per avere gli stessi benefici che, negli anni in cui lavoravo a Palermo, le mafie cercavano: gli appalti, le concessioni, gli

affari». Lo ha detto il procuratore di Roma Francesco Lo Voi al convegno «La mafia e il carcere» in corso al palazzo di giustizia di Palermo.