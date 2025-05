L'incendio all'impianto di rifiuti, il sindaco di Carini impone la «disattivazione degli impianti di areazione»

Controlli dell’Arpa nella zona industriale, dove la scorsa notte si è verificato un incendio nel capannone di un’azienda di smaltimento rifiuti, a Carini, nel Palermitano. «L'Arpa - spiega il sindaco Giovì Monteleone - ha prelevato i campionamenti dell’aria e in base ai risultati delle analisi che verranno comunicati al Comune, io adotterò, se necessario, provvedimenti a tutela della salute dei residenti e dei lavoratori dell’area interessata».

Nell’attesa, in via precauzionale, il sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede, entro 2 chilometri dall’area dell’incendio, la disattivazione di tutti gli impianti di areazione e condizionamento; la chiusura degli infissi esterni; il divieto di stanziare a lungo all’aperto, di vendere frutta e verdura raccolti dopo l’incendio e di utilizzare acqua da bere proveniente da vasche e pozzi non protetti dalle precipitazioni aeree, oltre al divieto di pascolo. Sono state invitati i cittadini che nelle prossime ore dovessero avvertire problemi respiratori a rivolgersi a un presidio ospedaliero.