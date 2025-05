Un giovane di 25 anni alla guida di uno scooter senza assicurazione e con la revisione ha aggredito i carabinieri che lo hanno fermato per un controllo a Borgo Vecchio, a Palermo. Il ragazzo è stato bloccato grazie all’arrivo di altri militari e portato in caserma, si è poi scusato per il comportato. È stato denunciato per minacce aggravate e violenza. Lo scooter è stato sequestrato.