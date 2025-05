Palermo, ripartono i lavori per l'asilo nido allo Sperone

Ripartono oggi, in via XXVII Maggio, i lavori per la realizzazione dell’asilo nido allo Sperone, un’opera attesa e finanziata con fondi del Pnrr. Dopo l’interruzione dovuta alle minacce rivolte alla ditta esecutrice, è stato allestito nuovamente il cantiere, segnando una giornata simbolica per il quartiere e per tutta la città.

L’intervento allo Sperone si inserisce nel più ampio piano di rigenerazione urbana e sociale promosso dal Pnrr, con un’attenzione particolare ai contesti più fragili e al diritto all’infanzia.

«Da oggi allo Sperone, in via XXVII Maggio, riparte un percorso importante con l’allestimento del cantiere per la realizzazione dell’asilo nido, finanziata con fondi Pnrr. Dopo lo stop causato dalle minacce subite dalla ditta che sta portando avanti le opere, quella di oggi rappresenta anche una giornata per ribadire la presenza dello Stato nei quartieri della città e la volontà dell’amministrazione di puntare sulla realizzazione di nuovi spazi educativi, nella convinzione del ruolo fondamentale della Scuola e dell’Istruzione, due fattori che rendono liberi i nostri ragazzi. Il Comune, negli ultimi mesi, ha lavorato a stretto contatto con il prefetto Mariani, che ringraziamo per aver dimostrato la sua consueta disponibilità e spirito di collaborazione con l’obiettivo di far ripartire i lavori in sicurezza e di consegnare allo Sperone il nuovo asilo entro la fine dell’anno». Lo dichiarano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo.