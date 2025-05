Palermo, è giallo sull'accoltellamento a morte in viale dei Picciotti

Nel turbolento quartiere di Brancaccio torna a scorrere il sangue. Ieri sera un senzatetto rumeno di 48 anni è stato ucciso a colpi di coltello in viale dei Picciotti, nei pressi di un terreno abbandonato in cui vivono diversi clochard e dove l’uomo si era accampato con una compagna e diversi cani.

L’assassino ha sferrato almeno sei fendenti contro la vittima, che, raggiunta all’addome e al torace, non ha avuto scampo e si è accasciata sul selciato in una pozza di sangue.

L’allarme è scattato intorno alle 20, quando alcuni passanti hanno lanciato l’allarme al numero di emergenza. I soccorritori del 118 hanno trovato l’uomo in fin di vita, hanno tentato di strapparlo alla morte ma è stato tutto inutile. In viale dei Picciotti, nei pressi di un fondo al quale si accede da un cancello bianco, sono arrivati anche gli investigatori della polizia, che hanno isolato la zona del delitto e avviato gli accertamenti per identificare la vittima e inquadrare l’omicidio in un preciso contesto.