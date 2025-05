Palermo, al via il piano straordinario di pulizia delle strade: 1,2 milioni alla Reset

La Giunta comunale ha approvato questa mattina il trasferimento di un milione e 200 mila euro alla Reset per l’avvio di un piano straordinario di interventi igienico-sanitari sull’intero territorio cittadino. Le attività, che partiranno nella prima decade di giugno, riguarderanno in particolare la pulizia dei marciapiedi e la rimozione delle erbacce infestanti in tutte e otto le Circoscrizioni, per un totale di oltre 800 km di superficie.

Nel dettaglio, gli interventi copriranno:

76 km nella Prima Circoscrizione

103 km nella Seconda

103 km nella Terza

105 km nella Quarta

156 km nella Quinta

118 km nella Sesta

75 km nella Settima

166 km nell’Ottava

Il piano sarà eseguito da nove squadre operative della Reset, con un cronoprogramma di 90 giorni lavorativi dal momento dell’avvio.