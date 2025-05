Monsignor Lorefice raduna la Chiesa di Palermo: «Grazie per Papa Leone XIV»

«Oggi l’amata Chiesa palermitana si è riunita nella sua cattedrale per pregare per Papa Leone XIV, perché il Signore sostenga e porti a compimento il suo ministero di successore dell’Apostolo Pietro, sia tra noi un fratello servo della nostra fede e della nostra gioia, camminando con noi sulla via dell’Amore di Dio, che vuole tutti uniti in un’unica famiglia, nella Casa comune stretta nell’abbraccio e nella danza di pace». Così nella sua omelia, l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, nella Messa di ringraziamento per l’elezione di Papa Leone XIV.

«Lasciamo risuonare ancora tra noi - aggiunge - le parole di Papa Leone XIV, facciamo nostro il mandato del nuovo successore di Pietro: 'In questo nostro tempo, vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall’odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della Terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere, dentro questa pasta, un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità. Noi vogliamo dire al mondo, con umiltà e con gioia: guardate a Cristo! Avvicinatevi a Lui! Accogliete la sua Parola che illumina e consola! Ascoltate la sua proposta di amore per diventare la sua unica famiglia: nell’unico Cristo noi siamo uno. E questa è la strada da fare insieme, tra di noi ma anche con le Chiese cristiane sorelle, con coloro che percorrono altri cammini religiosi, con chi coltiva l’inquietudine della ricerca di Dio, con tutte le donne e gli uomini di buona volontà, per costruire un mondo nuovo in cui regni la pace».