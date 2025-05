Lite a Corleone per un debito: giovane ferito con un cacciavite, l'aggressore bloccato dai carabinieri

Il figlio del titolare di un negozio di frutta e verdura di Corleone, al culmine di una lite, è stato ferito alla mano con un colpo di cacciavite da un ventunenne che è stato bloccato da carabinieri. L’aggressione sarebbe scattata dopo che il giovane e suo padre si sarebbero recati dal fruttivendolo, padre del ferito, chiedendo la restituzione di un debito.

Alla colluttazione che ne è nata avrebbero partecipato in tutto sei persone. Tutte sono state condotte in caserma da militari dell’Arma. Per il ventunenne l’autorità giudiziaria ha disposto l’obbligo di firma, gli altri sono denunciati in stato di libertà.