Inghiotte un osso di pollo, anziana muore all'ospedale Civico

Una nuova pagina nera nella sanità siciliana. Sotto i riflettori, un’altra volta, l’ospedale Civico di Palermo, dove una signora di 84 anni, originaria di Castelbuono, è morta il 7 maggio in Terapia intensiva respiratoria dopo un intervento in Chirurgia toracica. Lo stesso reparto è già al centro di indagini per le denunce del medico Francesco Paolo Caronia, che ha segnalato 277 cartelle cliniche falsificate, operazioni non necessarie e gravi irregolarità. Due commissioni, una regionale e una interna, stanno analizzando tutte le cartelle.

La famiglia dell’anziana, assistita dall’avvocato Gianluca Calafiore – lo stesso di Caronia –, ha presentato denuncia. Sarà la magistratura ad accertare eventuali responsabilità. La donna era stata ricoverata il 3 marzo all’ospedale di Cefalù per scompenso metabolico e difficoltà respiratorie e di deglutizione. Due Tac (il 10 e 12 marzo) avevano rilevato un osso di pollo nell’esofago. Da lì il trasferimento al Civico.

