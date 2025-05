Il cielo invaso dagli aquiloni, colori ed emozioni a San Vito

San Vito Lo Capo torna a riempirsi di magia con il festival dedicato all’aquilone giunto alla quindicesima edizione. Il festival, amato da grandi e piccoli, dà ufficialmente avvio alla stagione dei grandi eventi con 5 giorni, da oggi sino a domenica, intensi e ricchi di aquiloni variopinti, monofilo, giganti ed acrobatici, che voleranno sopra la spiaggia e sul mare, con lo sfondo del litorale e del monte Monaco.

Aquilonisti di ogni parte del mondo saranno presenti al festival, regalando una meravigliosa esperienza ai visitatori, con numerose esibizioni di volo libero, arricchite dalla fiera del vento con laboratori per la costruzione di aquiloni, degustazioni e spettacoli di ogni tipo fino a tarda sera.

Il divertimento per i più piccoli non mancherà con gonfiabili, spettacoli di magia e giocoleria che animeranno la Villetta Faro in diversi momenti della giornata, mentre piazza Santuario e via Savoia diventeranno il palcoscenico di artisti di strada, parate con mascotte e il villaggio Children Flying Kites con fiabe animate.