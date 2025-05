Commemorazione di Falcone, il Coro della Legalità si esibirà al Teatro Politeama di Palermo

«Attraverso la metafora del coro - dice Daniela Miceli, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo "Giuseppe Scelsa" e coordinatrice del progetto - ogni dissonanza può trasformarsi in armonia. È proprio questo che accade ogni giorno nelle nostre scuole, dove l’impegno e la dedizione dei docenti permettono di valorizzare ogni singola voce, costruendo insieme un’educazione alla legalità fondata sul rispetto, sull'ascolto e sulla condivisione».

Una giornata dedicata alla memoria, all’impegno e alla formazione civile, in cui ottocento studenti e studentesse, dagli 8 ai 18 anni, provenienti da scuole di ogni ordine e grado, con i loro docenti, personale amministrativo e dirigenti scolastici, si esibiranno in un grande Coro della Legalità, affermando con la voce e la musica i valori fondanti della Costituzione.

In occasione del trentatreesimo anniversario della strage di Capaci, il Teatro Politeama di Palermo ospiterà domani 22 maggio a partire dalle 9. la prima edizione dell’evento «AccordiAMOci con la giustizia», promosso nell’ambito della Rete della Cultura Antimafia.

Nel corso della giornata le esibizioni dei cori scolastici si alterneranno con le testimonianze di uomini e donne delle istituzioni e del mondo della cultura che ogni giorno, con il loro impegno, rendono concreta la parola «legalità». Ad accompagnare simbolicamente sul palco questa giornata sarà Maria Giambruno La Porta, giornalista e ideatrice della rassegna letteraria Una Marina di Libri nonché promotrice di numerosi progetti culturali.

«La mafia si sconfigge attraverso la cultura - ricorda Giambruno - e quale miglior strumento della voce dei ragazzi, che diventa parola, melodia e speranza?».

La Rete della Cultura Antimafia è coordinata da Valeria Catalano, dirigente scolastica dell’Istituto Colozza Bonfiglio che precisa come la settimana per la legalità preveda anche un incontro molto significativo venerdì 23 maggio davanti al Tribunale di Palermo dove gli studenti e le studentesse si stringeranno in un abbraccio ideale ai magistrati e agli avvocati.