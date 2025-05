Palermo, protesta dei residenti su Villa Costa: c'è chi accede all'interno dei locali chiusi

«Se ci scappa il morto, di chi sarà la responsabilità?» È la domanda piena di preoccupazione che una madre rivolge alle istituzioni. Ha inviato una mail alla redazione in cui descrive l'abbandono e i rischi all’interno dei locali di Villa Costa. Si verificherebbero da tempo episodi di degrado, pericolo e illegalità.

Gruppi di adolescenti farebbero regolarmente accesso al Roseto per poi, dopo aver scavalcato la recinzione, intrufolarsi nei locali chiusi. La struttura, abbandonata e transennata da tempo, risulterebbe inagibile, ma ciò non impedirebbe ai più giovani di salire persino sul tetto pericolante, con rischi evidenti per la loro incolumità.

«Questa mattina sono andata personalmente a verificare – scrive la madre a [email protected] – e ho trovato la zona transennata. Ma i ragazzini riescono comunque a entrare. Mi chiedo a cosa servano le videocamere, se poi nessuno interviene».

Il timore è che il silenzio e l’inerzia delle istituzioni possano trasformare una situazione già critica in una tragedia annunciata.