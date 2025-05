Violenza nelle carceri a Palermo, agente aggredito all'Ucciardone

Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito durante il servizio nella nona sezione del carcere Ucciardone a Palermo. A denunciare l’ennesimo episodio di violenza Gioacchino Veneziano, segretario generale della Uilpa Sicilia. «Oramai prestare servizio alla nona sezione è come passare da un girone dantesco - dice Veneziano - Ieri sera detenuto con problemi mentali si recava in infermeria, ha cercato di eludere la vigilanza per aggredire un altro recluso. Mentre i colleghi hanno cercato di bloccarlo, lo stesso con una mossa fulminea ha colpito l’agente, ferendolo alla testa al braccio».