Il questore di Palermo ha sospeso, per sette giorni, la licenza per la discoteca Shazam nella zona della Fiera del Mediterraneo. Il provvedimento è stato emesso perché lo scorso 30 marzo, nel corso di una serata con l’esibizione dell'artista di fama internazionale Wade, in pista c'erano secondo la polizia più clienti di quelli consentiti. Dal 16 maggio è scattata la sospensione.