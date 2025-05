Mafia, Colosimo: «Pubblicato tutto il maxiprocesso di Palermo in dieci volumi»

«Quest’anno ricorre il 40esimo anniversario del maxiprocesso firmato da Antonino Caponnetto e istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quindi ho ritenuto utile e opportuno in questo anniversario pubblicare per intero il maxiprocesso: si tratta di una pubblicazione di 10 volumi che entrerà nel doc 23 della Camera. Ciò che abbiamo sottolineato nell’introduzione è come nel pool antimafia si sia anticipata la creazione delle dda e si sia immaginato un metodo di lavoro che ha permesso ai magistrati di sentirsi meno soli nella condivisione delle informazioni. Ciò ha costituito la vera lotta alla mafia. Il maxiprocesso dice di fondo che abbiamo vinto noi ed è bene ricordarlo». Così il presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo.