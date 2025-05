Borsellino, il legale del fratello: «No all'archiviazione»

L’avvocato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino, si oppone all’archiviazione delle indagini, avanzata a febbraio dalla procura di Caltanissetta, sui presunti mandanti esterni nella strage di via D’Amelio. Durante un’udienza, in camera di consiglio, svoltasi a Caltanissetta, Repici ha depositato una memoria difensiva con la quale chiede nuove indagini. La gip Graziella Luparello si è riservata di decidere. Era il 18 maggio 2022 quando erano state disposte dal giudice ulteriori attività di indagine «tese a verificare la sussistenza di elementi idonei a giungere alla identificazione di eventuali mandanti esterni in relazione alla commissione della strage di via Mariano D’Amelio».

«Il presente procedimento - scrive Repici - che ha quale suo focus l’individuazione dei mandanti esterni a Cosa nostra per la strage di via D’Amelio (e per la strage di Capaci), dovrebbe in primo luogo contenere tutte le risultanze investigative e processuali raccolte sulla strage del 19 luglio 1992, perchè è dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze che si può tentare di giungere a una valutazione compiuta».