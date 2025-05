Acqua Vera sostiene il “Museo del Presente” della Fondazione Falcone

«Primo Levi diceva che non c’è futuro senza memoria. E con questo spirito abbiamo deciso di accogliere subito l’invito della Fondazione Falcone e aderire al progetto che prevede la realizzazione di un museo dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino». Commenta così Fabrizio Quagliuolo, amministratore delegato di AQua VERA spa, la decisione di avviare una partnership con la Fondazione Falcone, che da sempre tiene viva la memoria del magistrato ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992 insieme con la moglie Francesca Morvillo e con gli agenti della sua scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Acqua Vera, unica acqua distribuita su tutto il territorio nazionale ad avere un sito produttivo in Sicilia, ha voluto sostenere il “Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, sposando il progetto ideato dalla Fondazione per continuare a diffondere i valori della memoria e della legalità.

«Da anni – aggiunge Fabrizio Quagliuolo – abbiamo scelto di investire in Sicilia perché la riteniamo una terra meravigliosa. Questo progetto è un ulteriore impegno, da parte nostra, per onorare il sacrificio di chi ha dato la vita per questa splendida isola. Se oggi un’azienda come la nostra riesce a investire in Sicilia, garantendo un futuro a tante famiglie, è anche grazie a eroi come Giovanni Falcone che hanno dato la vita per la libertà di tutti. A noi non resta che fare in modo che le sue idee continuino a camminare sulle nostre gambe, ancora oggi, nel presente».