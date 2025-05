Rosso sorriso e la meraviglia del donare, un’esplosione di gioia, solidarietà e speranza nel cuore di Corleone

Il progetto, inserito nel Giubileo dei Bambini voluto da Papa Francesco, è stato promosso da un protocollo d’intesa tra AVIS Nazionale, MIUR, RAI, RAI Kids e AVIS Corleone. A guidare questo viaggio nel cuore della solidarietà è stato Oreste Castagna, attore e narratore amatissimo dai più piccoli, che ha saputo trasformare ogni momento in magia, coinvolgendo con passione i bambini delle classi quarte A, C, D ed E a Tempo Pieno dell’I.C. “G. Vasi” di Corleone, insieme alle meravigliose maestre Giovanna Intogna, Giovanna Pollara, Miriam Gaudiano, Giovanna Ribaudo, Tania Spadafora, Mariella Cannella e Lucia Sagona.

Un pomeriggio indimenticabile, un’onda di emozioni, sorrisi e abbracci ha travolto il Salone Papa Giovanni di Corleone, trasformandolo in un luogo di festa, riflessione e amore. L’evento conclusivo del progetto “Rosso Sorriso - La Meraviglia del Donare” ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, con una sala gremita di bambini, genitori, insegnanti, cittadini e volontari, tutti uniti da un unico grande messaggio: donare è un atto d’amore che illumina la vita.

In collegamento video hanno portato il loro saluto e il loro sostegno, con parole cariche di significato, visione e gratitudine: Gian Piero Briola (Presidente AVIS Nazionale), Salvatore Calafiore (Presidente AVIS Regionale), Pasquale Bucolo (Comunicazione AVIS Regionale) In platea era presente Salvatore Mandarà – Consigliere Nazionale per la Sicilia cultore e diffusore di solidarietà con i suoi esempio di 150 donazioni registrate.

A commuovere la sala è stata anche la lettera del Dott. Carlo Sciacchitano, Presidente AVIS Catania, un messaggio profondo, letto ad alta voce per condividere con tutti il valore civico e morale del dono.

Tra gli interventi più sentiti, quelli del Sindaco Walter Rà e della Presidente del Consiglio Comunale Rosa Anna Bonanno, che hanno ribadito l’importanza del dono come gesto di civiltà e amore per la vita. Hanno sottolineato quanto tengano alla salute dei cittadini e riconosciuto l’intuizione educativa e sociale di AVIS Corleone, impegnandosi a sostenere ogni futura iniziativa che promuova la cultura della solidarietà.

Erano presenti anche: il vicesindaco di Corleone Salvatore Schillaci, l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Giardina, l’assessore alle Politiche Sociali Pio Siragusa, Melania Gulotta– in rappresentanza del Consiglio Comunale

razie alla sensibilità di Annalisa Riina e Marilisa Orlando, la comparsa di Topolino e Minnie ha fatto brillare gli occhi dei più piccoli, regalando un momento di pura felicità e insegnando che aiutare gli altri è il gesto più bello che ci sia

Il Presidente Gian Franco Scianni, visibilmente emozionato, ha voluto ringraziare il suo Consiglio Direttivo, una squadra affiatata e generosa composta da: Gino Grizzaffi, fotografo dell’anima e della memoria con le sue video dirette Facebook. e foto a memoria futura; Maria Rosa Criscione, regista silenziosa dell’organizzazione; Enza Crapisi, instancabile tessitrice di relazioni con istituzioni, scuola e associazioni; Mattea Scianni, che ha curato in maniera impeccabile anche da lontano l’aspetto grafico di locandine e inviti di video e foto nel collage che darà nel tempo ricordi indelebili. Un ringraziamento speciale anche a Domenico Sciortino, Presidente AVIS Bolognetta, per la sua presenza e il suo affetto.

Due realtà importanti hanno arricchito l’evento con la loro vicinanza concreta: il Rotary Club Corleone, con il Presidente Fulvio Pulizzotto, per il prezioso supporto e la sensibilità dimostrata verso la cultura del dono; l’Associazione Grifone, guidata dal Presidente Carmelo Bagarella, da sempre al fianco di AVIS Corleone nel promuovere solidarietà e partecipazione attiva.

“Siamo una squadra unita dall’amore per il prossimo - dice il Presidente di Avis Corleone Gian Franco Scianni - speriamo di aver seminato bene e di raccogliere frutti preziosi nel dono del sangue, per cui AVIS Corleone si spende ogni giorno al servizio della collettività”.