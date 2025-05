Palermo, per Michele Micalizzi e i suoi uomini scattano 8 condanne per estorsioni ai ristoranti

Sul fronte dei proscioglimenti e delle assoluzioni, Vincenzo Garofalo e il figlio di Micalizzi, Giuseppe, si sono visti riqualificare una tentata estorsione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e per questo è stato dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela. L’unico assolto perchè il fatto non sussiste è stato Gioacchino Randazzo. In ordinario sono andati Amedeo Romeo, Gaetana Mulieddo e Ivan Meli. L’indagine era nata dalla denuncia di un ristoratore, sostenuto da Addiopizzo. «Nel processo - commenta in una nota l’associazione antiracket - è risultata determinante la costituzione di parte civile della nostra associazione e quella dell’unico commerciante che ha deciso di partecipare al processo».