Il motociclista di 61 anni, Giuseppe Arcoleo, coinvolto lo scorso 27 aprile in un incidente con tre auto, in viale Michelangelo, a Palermo, è morto nell’ospedale Villa Sofia dove era ricoverato per le gravi lesioni riportate nell’impatto tra la sua Ducati Panigale 1200 e i tre mezzi in coda nel traffico.