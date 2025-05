Palermo, aggressione in via Maqueda: un gruppo di giovanissimi accerchia e picchia due ragazzi

Due ragazzi di 25 anni sono stati aggrediti da un gruppo di giovanissimi, giunti a bordo di scooter elettrici, la scorsa notte a Palermo nella zona dell’isola pedonale di via Maqueda. Il pretesto è stato il rimprovero di uno dei due ragazzi, che si stavano dirigendo a piedi versa la stazione centrale dopo aver trascorso la serata con gli amici, a un giovane che transitava con lo scooter elettrico sul marciapiede. Il branco li ha subito accerchiati e picchiati con calci e pugni, in via Fiume.

Le vittime sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate all’ospedale Civico. Hanno presentato denuncia. La polizia attraverso le telecamere di video sorveglianza della zona cercheranno di risalire al branco, composto da ragazzi tra i 16 e 20 anni anni, che ha come passatempo provocare, picchiare e rapinare chi attraversa quelle strade spesso buie, isolate e senza controlli.