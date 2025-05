Il medico aggredito al Civico: «Colpito al viso ma fortunato, questa gente gira col coltello»

Alessandro Raffa, 52 anni, ferito con un pugno dal fratello di un paziente, per 21 giorni dovrà restare a riposo a causa dei traumi alla testa e delle ferite suturate con otto punti. Non era un paziente qualsiasi: coinvolto in un incidente stradale all’angolo tra le vie Oreto e Buonriposo, aveva investito col suo scooter e ucciso un uomo di 71 anni, Salvatore Aliotta, titolare di una rivendita di porchetta in zona. Il fratello rumoreggiava in corsia e, invitato a evitare di disturbare, ha colpito il medico. È stato arrestato.

«Ritengo di essere stato fortunato - commenta Raffa -. Questa gente minimo ha in tasca un coltello e se fossi stato colpito all’addome non sarei qui a raccontare. Io amo il mio lavoro ma non si può tollerare di rischiare la vita per compiere il proprio dovere. Occorre una netta inversione di tendenza, servono profonde modifiche legislative e organizzative in Sanità. In primo luogo nei pronto soccorso è indispensabile la presenza delle forze dell’ordine sulle 24 ore. Devono esserci almeno due uomini in divisa nelle sale, che siano ben visibili e pronti a intervenire».

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.