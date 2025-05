Ladri in azione in viale Regione Siciliana Nord-Ovest. Obiettivo dei banditi una rivendita di telefonia ed elettrodomestici sulla bretella laterale dell’autostrada A29, in direzione da Trapani verso la città. I malviventi hanno sfondato la vetrata, poi hanno fatto irruzione nel negozio rubando decine di smartphone e i soldi in cassa.

Indagano i carabinieri.