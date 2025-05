Frane, al via i lavori di messa in sicurezza in contrada Bonifacio a Montallegro

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha aggiudicato l’appalto per la messa in sicurezza del costone roccioso di contrada Bonifacio, nel versante ovest del centro abitato di Montallegro nell’Agrigentino.

«Abbiamo mantenuto l’impegno preso nel dicembre dello scorso anno con la comunità di Montallegro – commenta Schifani – mettendo in esecuzione un intervento che restituirà la piena sicurezza di un’intera area».

Sarà il Consorzio Stabile Creo Scarl srl di Roma ad eseguire i lavori, in ragione di un ribasso del 33,1 per cento e per un importo di poco inferiore a 1,2 milioni di euro. Numerosi negli ultimi dieci anni gli episodi di caduta massi dalla parete rocciosa di contrada Bonifacio. La forte ripidità del pendio, unitamente a un elevato livello di fratturazione della roccia, ha favorito il distacco di grossi blocchi, creando una situazione di pericolo nelle vie sottostanti, via Calvario e via Liborio Bonifacio e la strada statale 115, ma anche per i plessi scolastici attigui e per una serie di edifici.