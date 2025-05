È morto don Giuseppe Buccellato, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo a Palermo. A dare la notizia la diocesi attraverso i suoi canali ufficiali: don Giuseppe Buccellato, nato a Palermo il 7 settembre del 1953, era un brillante e affermato ingegnere: a 25 anni era diventato un sacerdote salesiano, impegnato per anni nelle realtà giovanili ed era stato ordinato il 7 dicembre 1984 a Palermo dall’Arcivescovo Cardinale Salvatore Pappalardo.

Nella famiglia salesiana si era occupato per anni di diverse realtà giovanili prima di essere accolto nell’Arcidiocesi di Palermo nel settembre 2023 e incardinato nel presbiterio diocesano il 10 ottobre dello scorso anno. È deceduto per motivi di salute. Le esequie verranno celebrate mercoledì 21 maggio alle 10 presso la parrocchia San Michele Arcangelo in Palermo.