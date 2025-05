Monte Pellegrino, crollata parte del costone roccioso nella zona dell’Addaura

È crollata parte del costone roccioso nella zona dell’Addaura da Monte Pellegrino a Palermo. L’evento si è verificato in un’area non abitata, motivo per cui al momento non risultano danni a persone né ad abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, già transennata. Sono in corso sopralluoghi per verificare la stabilità della parete e valutare l’eventuale rischio per le abitazioni situate nelle vicinanze. Al momento non si segnalano criticità ulteriori, ma l’area resta sotto osservazione.

I nuclei dei vigili del fuoco che sono intervenuti sono quello Speleo Alpino Fluviale, Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto (droni) e Topologia Applicata al Soccorso. Presenti anche i Ranger del parco e i tecnici comunali.