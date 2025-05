Le mucche invadono i binari: stop al treno da Punta Raisi verso Palermo

Altro che ritardo per guasto o mancanza di personale. Stavolta a fermare il treno in partenza dall’aeroporto Falcone e Borsellino verso Palermo è stato un branco di mucche. Proprio così: alcuni bovini hanno pensato bene di piazzarsi sui binari, impedendo la partenza del convoglio e costringendo i passeggeri appena atterrati a cercare in fretta un piano B per raggiungere la città.

L’insolito stop ha provocato più di qualche mugugno – è il caso di dirlo – tra i viaggiatori, mentre il personale di Trenitalia si è subito attivato per liberare la linea. Dopo l’intervento degli addetti, gli animali sono stati allontanati e il traffico ferroviario è tornato alla normalità.