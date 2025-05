Palermo, cento animali microchippati al Centro Guadagna: successo per la giornata itinerante

Si è svolta oggi presso il Centro Guadagna di via Villagrazia la giornata itinerante di microchippatura per cani e gatti. Sono stati circa cento gli animali da affezione microchippati. Lo rende noto l'assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, presente sul posto per questo nuovo appuntamento promosso dal Comune di Palermo in collaborazione con il settore veterinario dell’ASP, il gruppo cinofili della polizia municipale e dei vigili del fuoco, e la rete delle associazioni animaliste.

«Anche oggi – ha commentato Ferrandelli – abbiamo vissuto una straordinaria giornata che ha visto un buon numero di cittadini portare per la microchippatura i propri animali da affezione. Questo dimostra che il messaggio culturale che inviamo ormai da mesi attecchisce nella coscienza di quei palermitani che amano gli animali e che sanno di trovare supporto nelle istituzioni nei vari quartieri della città dove si organizzano questi appuntamenti. Questa – conclude l’assessore – è occasione per ringraziare per la collaborazione anche il Centro Guadagna che ha messo a disposizione la logistica».