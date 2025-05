Palermo, aggredisce un medico al pronto soccorso del Civico e lo ferisce al volto: arrestato

Il minorenne era stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla. Poi era stato trasferito all’ospedale Civico per alcune consulenze in chirurgia plastica per le ferite al volto. Insieme al ragazzo sono arrivati i parenti che nel corso della notte si sono alternati dentro l’area critica. Erano prima entrati il padre e poi la madre senza alcun problema. Poi il fratello di 21 anni. Il medico di guardia, erano le quattro di notte, ha chiesto due volte al ragazzo di abbassare il tono della voce.

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri per avere colpito un medico con un pugno al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo, procurandogli una ferita al volto curata con otto punti di sutura. Il ragazzo, arrestato con l’accusa di lesioni gravissime e interruzione di pubblico servizio, è fratello di un minorenne che la scorsa sera ha investito con uno scooter in via Buonriposo un pedone che si trova in gravissime condizioni ricoverato in neurochirurgia.

Il giovane disturbava il lavoro dei medici e anche il riposo dei pazienti. Per tutta risposta l’indagato ha colpito il medico. Per il sanitario è stato necessario il ricovero in ospedale.

«La famiglia del minorenne ferito in un incidente stradale la scorsa notte a Palermo sta tenendo sotto scacco un intero pronto soccorso», afferma il personale del pronto soccorso dell’ospedale Civico. «È una situazione molto grave - raccontano i medici - Non c'è modo di fermare le continue minacce da parte dei familiari e del minorenne. Siamo stati costretti a richiedere l’intervento dei carabinieri per cercare di riportare la calma».

La direzione del Civico

«La direzione strategica aziendale esprime solidarietà al proprio personale condannando con fermezza la violenza agli operatori. Ancora una volta il tema della sicurezza nei pronto soccorso, nonostante le misure adottate, si ripropone puntualmente. Il personale sanitario è frequentemente costretto ad operare in un clima di stress, aggressività e violenza che è ingiustificabile e che stigmatizziamo con decisione». Lo comunica l’azienda sanitaria del Civico di Palermo.

«È ormai insostenibile, per i sanitari, operare con serenità nonostante, anche in questo caso, essi si siano adoperati con abnegazione e professionalità per salvare vite umane. Su questa tematica delle aggressioni ai sanitari occorrerebbe un impegno più incisivo da parte di tutta la società civile - aggiungono dall’azienda - Condanniamo con forza ogni forma di violenza e auspichiamo che accanto alla risposta repressiva delle autorità si possa realizzare una alleanza sociale a tutela della salute dei cittadini, degli operatori sanitari e del sistema sanitario nazionale».

Nursind: gesto da condannare, servono azioni più efficaci

La segreteria provinciale del Nursind e la segreteria aziendale del Civico esprimono massima solidarietà al medico aggredito questa notte in pronto soccorso. «Non si può più lavorare in queste condizioni - dichiarano il segretario provinciale Aurelio Guerriero e il segretario aziendale Giampiero Buglisi - purtroppo questi episodi di violenza non sono più casi sporadici ma sono sempre più frequenti e sempre di maggiore gravità. Bisogna intervenire con azioni più efficaci, evidentemente ciò che è stato fatto finora non è sufficiente. Il personale sanitario tutto, va tutelato. Oggi ci chiediamo perché nessuno vuole più fare l'infermiere - proseguono - la motivazione è sotto gli occhi di tutti, carenza di personale di supporto che spesso sfocia nel demansionamento infermieristico, carichi di lavoro sempre più alti, remunerazione non in linea con le competenze e la responsabilità e infine le aggressioni. Ecco quali sono le vere criticità che non rendono più attrattiva la professione e per lo stesso motivo nessuno vuole più lavorare nelle aree di emergenza. I colleghi rischiano giornalmente la loro incolumità. Come Nursind condanniamo fortemente questo grave episodio e esprimiamo massima solidarietà al medico aggredito».