Ora è dentro o fuori. Palermo, provaci

Le mezze misure non sono più ammesse: da stasera è dentro o fuori, laddove dentro significa continuare a sognare la Serie A e fuori significa concludere la stagione, con una lunga estate alle porte. Il Palermo, da peggior testa di serie ai play-off, sarà chiamato a un’impresa per ottenere la promozione: la rincorsa inizia oggi in casa della Juve Stabia, con l’auspicio di non finirla subito e di proseguire il cammino in semifinale con la Cremonese.

Il fatto che i rosa abbiano battuto due volte le «vespe» in stagione è benaugurante, ma la condizione psicologica che accompagna l’arrivo agli spareggi di Brunori e compagni non lascia sensazioni ottimali. Il pareggio con la Carrarese è stato una mazzata, perché arrivato dopo un primo tempo in grossa difficoltà e perché ha visto ancora una volta il Palermo incapace di completare una rimonta da situazione di svantaggio, anche con l’uomo in più: per passare il turno i giocatori dovranno dimostrare di aver trovato in pochi giorni gli strumenti per cambiare indirizzo.