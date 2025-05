Fondazione Costa: «Dubbi su affidamento ex Verde Terrasi»

La Fondazione Gaetano Costa "condivide la forte preoccupazione del presidente della VIII circoscrizione, Marcello Longo, circa l’assegnazione diretta, ancorché provvisoria, a un privato per un canone irrisorio e privo di riferimenti reali e legali, dell’immobile in stato di profondo degrado all’interno della Villa Costa, ex Verde Terrasi». Si legge in una nota.

La Fondazione «confida nell’intervento del sindaco Roberto Lagalla, nella sua esperienza, serietà e competenza, per la verifica del confuso iter amministrativo e del provvedimento che ne è scaturito. Tale atto suscita parecchie perplessità giuridiche e di opportunità, anche per la libera fruizione da parte della cittadinanza del bene, già destinato a biblioteca di quartiere, luogo di studio con wi-fi gratuito».