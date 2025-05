Cresce la tensione allo Zen, saccheggiata e incendiata una macelleria

Una macelleria in via Gino Zappa nel quartiere Zen, a Palermo, è stata saccheggiata e poi incendiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco che in un clima molto teso hanno spento le fiamme. I carabinieri stanno indagando per stabilire se ci siano legami con i ripetuti incendi delle ultime settimane e i colpi d’arma da fuoco contro saracinesche e negozi.

Episodi seguiti agli ultimi arresti nel mondo dello spaccio di droga e delle scommesse. Appena 24 ore prima del rogo del rogo alla macelleria i pompieri erano intervenuti allo Zen per spegnere l’incendio in centro scommesse, in via Ignazio Mormino e di una vettura, in via Adamo Smith.