Sindacati di polizia penitenziaria, in Sicilia protesta ad oltranza

Le organizzazioni sindacali Sappe, Osapp, Uilpa PolPen, Uspp, Fns Cisl della Regione Sicilia, proclamano lo stato di agitazione ad oltranza, annunciando sin da ora l’organizzazione di manifestazioni pubbliche ad iniziare

dai territori e culminare con una regionale.

«La protesta nasce dalla gravissima e perdurante situazione che affligge gli istituti penitenziari siciliani, caratterizzata da un soffocante sovraffollamento e dalle continue aggressioni al personale, tentate evasioni, eventi critici e da una condizione gestionale che sta determinando la perdita del controllo dell’ordine e della sicurezza interna - dicono i sindacati -. Particolare allarme creano le frequenti e sempre più gravi aggressioni fisiche ai danni degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, costretti a ricorrere a cure mediche e a subire prognosi anche di diversi giorni, in un clima ormai insostenibile sotto il profilo della sicurezza e della dignità professionale. Il personale di Polizia Penitenziaria è ormai costretto a coprire fino a 4/5 posti di servizio contemporaneamente, con turni massacranti e senza tutele, in un clima lavorativo logorante che sta causando un preoccupante

incremento di assenze per malattie psicofisiche e senza riposi settimanali e congedi ordinari, e spesso non concessi nemmeno in presenza di situazioni familiari gravi, ferie estive unilateralmente concesse dal 1 giugno».