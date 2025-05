Pizzo a Misilmeri: tre condanne in appello

Alle tradizionali indagini dei carabinieri, dunque, si sono aggiunte le denunce delle cinque vittime designate delle estorsioni. L’inchiesta che ha portato all’arresto degli imputati si è sviluppata anche grazie alle riprese effettuate con un telefonino da uno degli imprenditori vessati. Dopo essere stato avvicinato per la richiesta di «messa a posto» - il pagamento dell’estorsione al clan della zona dove si dovevano fare alcuni lavori -, uno degli imprenditori è riuscito a immortalare alcuni momenti della trattativa con la richiesta del pagamento del pizzo. E il video è finito agli atti dell’accusa, che si è basata anche sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, perquisizioni e sequestri, immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, intercettazioni ambientali e telefoniche, verifiche sui movimenti degli indagati grazie ai tabulati telefonici e alle celle di posizione.

Lo snodo centrale dell’inchiesta dei carabinieri della compagnia di Misilmeri e del comando provinciale è la richiesta di denaro ad una ditta che doveva fare dei lavori per realizzare un impianto di distribuzione di Gpl a Portella di Mare, frazione di Misilmeri. Nel cantiere della ditta c’era anche - come hanno notato gli investigatori nei loro rapporti - un escavatore nuovo acquistato per 140 mila euro.

I carabinieri sono risaliti all’emissario del clan che aveva avanzato la richiesta di pagamento grazie ad una fotografia scattata di nascosto con un telefonino: dal fotogramma sono risaliti alla targa del motorino su cui viaggiava, e hanno verificato alla Motorizzazione chi era il titolare dell’Honda Sh 300. Dopo aver acquisito all’anagrafe i dati del titolare dello scooter, e aver confrontato le sue immagini con il profilo Facebook, gli inquirenti hanno acceso i riflettori su di lui. E hanno incastrato il gregario, e i capi del clan di riferimento, anche grazie alle registrazioni fatte col telefonino dall’imprenditore dell’incontro in cui gli veniva chiesto il pizzo.